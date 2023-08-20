Сенников: «Локомотив» умеет терпеть, через такие матчи приходят силы

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ничьей железнодорожников с «Краснодаром» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» владел инициативой, у него было больше моментов, но «Локомотив» — та команда, которая умеет терпеть. Каждый матч сейчас даётся тяжело, потому что железнодорожники находятся не в лучшей форме. Это показала игра с «Крыльями Советов», когда «Локомотив» также сумел сравнять счёт только в концовке матча. Сегодня тоже было трудно. Ребята молодцы, что нашли в себе силы не опустить руки, когда ничего не получается, а концовку провели с большим желанием.

Они оказывали давление на соперника, и какие-то эпизоды были. Миранчук забил сумасшедший мяч. Но и «быки» сами сбавили обороты под конец встречи. Не умеют они играть 97 минут. Надо отдать должное гостям, что они вытерпели. Сработало исполнительское мастерство, плюс Галактионов очень освежил игру заменами. Он постоянно искал, кто может помочь. Футболисты выходили, чуть-чуть добавляли, и это сработало», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».