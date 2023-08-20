Антон Шунин: если Захаряну станет грустно и плохо без нас — ждём его обратно в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
«Хочу пожелать Захаряну удачи! Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьёзный чемпионат. Посмотрим, как он будет там играть. Пусть Арсен в Испании играет, наслаждается и забивает. Я ему сказал, что если станет без нас грустно и плохо, то мы будем ждать его обратно в команду.
Самое главное, чтобы Арсен чувствовал, что чемпионат Испании — это его вариант. Без разницы, что думают другие. Захарян — классный футболист, у него свой путь. А «Динамо» будет двигаться самостоятельно. Очень надеюсь, что будем продолжать играть так же. Пока у «Динамо» две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян — плохой футболист», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 20 августа 2023
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