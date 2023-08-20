Опрос: как завершится матч «Спартак» — «Зенит»?

Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Александром Богдановым. Предлагаем принять участие в опросе: как завершится игра?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в таблице РПЛ с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью баллами.