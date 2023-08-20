Джикия: рад, что Бонгонда так активно ворвался в РПЛ и приносит пользу команде
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о нападающем красно-белых Тео Бонгонда.
«Человек приехал из топ-лиги. У Тео есть качества, которые выделяют его. Левоногий, маленький, быстрый, с хорошим дриблингом и ударом — это всегда интересно. Тем более что нас, левоногих, мало, мы должны держаться вместе. Рад, что Бонгонда так активно ворвался в российскую лигу и приносит пользу команде. Но он только стартовал. Вначале всегда помогают желание, эмоции, возможность удивить соперника. Важно, что будет дальше», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
27-летний Тео Бонгонда в текущем сезоне провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу.
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