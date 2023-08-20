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Агент Карраскаля высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Футбольный агент Родриго Лопес, представитель полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался касательно возможного трансфера своего клиента в другой клуб.

«Хорхе близок к уходу из ЦСКА? Таких договорённостей нет, на данный момент ничего нового, идут переговоры», — приводит слова Лопеса издание «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что новым местом работы колумбийского полузащитника станет другой московский клуб – «Динамо». Контракт Карраскаля с армейцами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7 млн.

К ЦСКА Хорхе присоединился в феврале 2022 года на правах аренды. 20 мая 2022 года армейцы выкупили Карраскаля у «Ривер Плейт».

В прошлом сезоне 25-летний полузащитник провёл 26 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.