Александр Бубнов высказался о матче «Динамо» — ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА (2:1).

«Несмотря на духоту в Москве, команды выдали качественный матч. Футболисты хорошо отработали с первой до последней минуты. Явного фаворита в этом противостоянии не было, но у ЦСКА больше проблем с составом.

Казалось, что после быстрого гола армейцы должны были перестроиться и начать играть от обороны, но нет. В этом плане Владимир Федотов удивил. У «Динамо» же сильная группа атаки ничего выдающегося не продемонстрировала. На перерыв команды вообще могли уходить при большом преимуществе гостей. Роша и Зделар имели отличные возможности, но не реализовали их.

Во втором тайме ЦСКА пропустил два обидных гола. Потеря Набабкина в безобидной ситуации выглядела ужасно. Это глупейшая ошибка защитника. А вот гол с пенальти после руки Заболотного — просто несчастье для армейцев.

«Динамо» даже без Захаряна хорошо. Арсена безболезненно заменили. Личка ставит атакующий футбол, и прогресс виден в каждой игре. По сравнению с прошлым годом команда стала играть совершенно по-другому. Но бело-голубым ещё есть куда прибавлять. Если клубу это удастся, то вполне возможно, что «Динамо» поборется и за чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.