«Факел» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:30 мск.
В предыдущем сезоне команды дважды встречались в рамках Российской Премьер-Лиги. В Нижнем Новгороде «Пари НН» одержал победу со счётом 3:1. Матч в Воронеже завершился победой «Факела» (1:0). В том сезоне обе команды сохранили прописку в Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-м месте с четырьмя баллами.
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