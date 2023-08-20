«Борнмут» объявил о переходе Тайлера Адамса из «Лидса»

Футбольный клуб «Борнмут» приобрёл американского полузащитника Тайлера Адамса у «Лидса».

24-летний футболист заключил с «Борнмутом» контракт до 2028 года. За «вишен» американец будет выступать под 18-м игровым номером. Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» собирается приобрести Тайлера Адамса, однако вскоре лондонцы отказались от этой идеи, поскольку решили сосредоточиться на подписании Кайседо из «Брайтона» и Лавиа из «Саутгемптона».

В прошлом сезоне Адамс провёл 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Тайлер — воспитанник «Нью-Йорк Ред Буллз», в «Лидс» он перебрался в 2022 году из «РБ Лейпциг».