Гранат: если «Спартак» обыграет «Зенит», отрыв вырастет. Петербуржцам надо брать очки
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Если «Спартак» обыграет «Зенит», то отрыв вырастет ещё больше. «Зениту» нужно брать очки у прямого конкурента. В этом матче для меня фаворит «Зенит». Команда является чемпионом с большими амбициями. Несмотря на то что «Спартак» играет дома, небольшое предпочтение отдам «Зениту», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
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