«Черноморец» продлил серию без поражений, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск»

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

Соперники не смогли открыть счёт в матче. «Черноморец» по-прежнему не проигрывает в Первой лиге. Подопечные Константина Зырянова в пятый раз сыграли вничью при одной победе. К этому сезону новороссийцы только поднялись из Второй лиги.

«СКА-Хабаровск» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 11 очков после шести матчей. «Черноморец» находится на девятой строчке, заработав восемь очков. Лидирует саратовский «Сокол» (13).