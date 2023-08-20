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«Черноморец» продлил серию без поражений, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск»

«Черноморец» продлил серию без поражений, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск»
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

Соперники не смогли открыть счёт в матче. «Черноморец» по-прежнему не проигрывает в Первой лиге. Подопечные Константина Зырянова в пятый раз сыграли вничью при одной победе. К этому сезону новороссийцы только поднялись из Второй лиги.

«СКА-Хабаровск» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 11 очков после шести матчей. «Черноморец» находится на девятой строчке, заработав восемь очков. Лидирует саратовский «Сокол» (13).

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Черноморец
Новороссийск
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