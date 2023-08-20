Алдонин: € 7 млн — неплохие деньги для ЦСКА за Карраскаля

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе хавбека армейцев Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Безусловно, тот Карраскаль, который активен и участвует постоянно в атаке и обороне, был бы потерей. Но каким он был в последнее время — это потерей не будет. Я так понимаю, что Хорхе не выполнял те требования, которые перед ним ставил тренерский штаб, на фоне этого произошёл какой-то конфликт и он в целом перестал играть. За него ЦСКА должен получить хорошие деньги, скамейка окажется очень короткой. С воспитанниками сейчас сложно будет ориентироваться на хороший результат, поэтому усиление необходимо. € 7 млн за Хорхе — неплохие деньги», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» согласовало с ЦСКА трансфер Карраскаля.