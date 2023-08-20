Гол Месси — в видеообзоре финального матча Кубка лиг MLS + MX

Завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами».

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Аргентинский нападающий Лионель Месси открыл счёт во встрече на 23-й минуте матча, забив свой очередной гол за клуб. До перерыва голов больше забито не было. На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счёт во встрече. Далее игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты «Интера». Голами в составе победителей отметились Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Сергей Кривцов и другие футболисты.

Победа в сегодняшнем матче принесла «Интер Майами» Кубок лиг MLS + MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.