Гол Месси — в видеообзоре финального матча Кубка лиг MLS + MX

Завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами».
Права на видео принадлежат MLS. Видео доступно в Youtube-канале ESPN.
Аргентинский нападающий Лионель Месси открыл счёт во встрече на 23-й минуте матча, забив свой очередной гол за клуб. До перерыва голов больше забито не было. На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счёт во встрече. Далее игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты «Интера». Голами в составе победителей отметились Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Сергей Кривцов и другие футболисты.
Победа в сегодняшнем матче принесла «Интер Майами» Кубок лиг MLS + MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.
- 20 августа 2023
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:24
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:36
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56