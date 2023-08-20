«Аль-Хиляль» подтвердил переход Александра Митровича из «Фулхэма»

Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе сербского нападающего Александра Митровича из «Фулхэма».
28-летний Митрович заключил с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года. Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит за трансфер Александра около € 40 млн.
Митрович присоединился к «Фулхэму» в январе 2018 года, сначала по договору аренды, а летом подписал постоянный контракт. В свой первый сезон он помог команде одержать победу в финале плей-офф Чемпионшипа, обеспечив клубу повышение в Премьер-лигу, первое из трёх его повышений в высший дивизион.
Во время чемпионской кампании клуба в сезоне-2021/2022 он забил 43 гола, установив рекорд по количеству голов, забитых в сезоне английской лиги из 46 игр, и повторив рекорд клуба по количеству голов, забитых в одной кампании.
В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.
- 20 августа 2023
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:24
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:36
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56