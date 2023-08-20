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«Аль-Хиляль» подтвердил переход Александра Митровича из «Фулхэма»

«Аль-Хиляль» подтвердил переход Александра Митровича из «Фулхэма»
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Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе сербского нападающего Александра Митровича из «Фулхэма».

28-летний Митрович заключил с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года. Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит за трансфер Александра около € 40 млн.

Митрович присоединился к «Фулхэму» в январе 2018 года, сначала по договору аренды, а летом подписал постоянный контракт. В свой первый сезон он помог команде одержать победу в финале плей-офф Чемпионшипа, обеспечив клубу повышение в Премьер-лигу, первое из трёх его повышений в высший дивизион.

Во время чемпионской кампании клуба в сезоне-2021/2022 он забил 43 гола, установив рекорд по количеству голов, забитых в сезоне английской лиги из 46 игр, и повторив рекорд клуба по количеству голов, забитых в одной кампании.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

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