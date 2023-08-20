Марцел Личка прокомментировал старт сезона «Оренбурга» Иржи Ярошика

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал старт сезона-2023/2024 для «Оренбурга» под руководством Иржи Ярошика.

«У «Оренбурга» сейчас немного очков, но я уверен, что они ещё будут набирать свои очки. Матч со «Спартаком» или дома с «Уралом» — играли хорошо, но чуть-чуть не хватало удачи. Две игры они 85 минут играли в меньшинстве. В прошлом году команда тоже не начинала отлично: проигрывали, выигрывали, снова проигрывали. Уверен, что ещё одна-две победы — и результаты будут улучшаться.

Иржи Ярошик ещё больше хочет играть через короткий пас. Я тоже этого хотел. Но иногда есть шанс очень быстро выходить в контратаку и бить до ворот. Это более агрессивный футбол», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.