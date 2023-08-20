Гендиректор «Интера» сообщил о желании Павара перейти в клуб

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведёт с «Баварией» переговоры о покупке защитника Бенжамена Павара.
«Во время переговоров всегда важно, чего хочет игрок, и в данном случае футболист выразил желание присоединиться к нам. «Бавария» — большой клуб, который вряд ли может обойтись без высококлассных игроков. Чтобы отпустить футболиста, у них должна быть его замена, и это приведёт в действие механизм, который позволит Павару уйти», — приводит слова Маротты L'Equipe.
Ранее появилась информация, что «Бавария» хотела бы получить за трансфер француза около € 40 млн плюс дополнительные выплаты. «Интер», который уже сделал первое предложение по переходу Павара, должен будет увеличить предлагаемую сумму за переход игрока.
- 20 августа 2023
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