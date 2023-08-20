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Михаил Кержаков: игры «Спартак» — «Зенит» — это всегда адреналин, вне зависимости от опыта

Михаил Кержаков: игры «Спартак» — «Зенит» — это всегда адреналин, вне зависимости от опыта
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался в преддверии игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Такие игры — это точно не обыденность, а адреналин — на определённом высоком уровне, вне зависимости от возраста и опыта. В то же время именно за «Зенит» против «Спартака» у меня не так много матчей. В других клубах, за которые играл, отношение к матчам со «Спартаком» было таким же? С одной стороны — да. С другой, лично для меня напряжение было чуть меньшим, потому что «Зенит» — моя родная команда, Петербург — город, в котором я живу.

Соответственно, и количество болельщиков несравнимо больше, если сопоставлять с другими клубами, в которых играл. А значит, и ответственность — она другая. Что происходило с «Зенитом» в ходе первых четырёх туров? Если говорить про место, которое мы сейчас занимаем, то это совокупность факторов. Но выносить все нюансы на всеобщее обсуждение не хотелось бы. Тем более что ничего катастрофического не произошло и не происходит, а давать какие-то глобальные оценки после четырёх туров очень рано», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

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