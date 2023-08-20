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Королева Летисия поддерживает сборную Испании на финале ЖЧМ-2023

Королева Летисия поддерживает сборную Испании на финале ЖЧМ-2023
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В эти минуты проходит финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Счёт не открыт — 0:0.

На трибунах сборную Испании поддерживает королева государства Летисия. Ранее сообщалось, что вместе с королевой Испании за матчем будет наблюдать её младшая дочь София.

Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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