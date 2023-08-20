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Хаджи: «Спартак» победит «Зенит», если судьи не испортят игру. Главное, чтобы не было драк

Хаджи: «Спартак» победит «Зенит», если судьи не испортят игру. Главное, чтобы не было драк
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«В силах «Спартака» и «Зенита» сейчас сложно разобраться, потому что чемпионат только стартовал — началась притирка. «Спартак» хорошо играет в атаке, а у «Зенита» остался победный дух. Петербуржцы играют в гостях — это минус для них. Игра будет равная, но победит «Спартак», если судьи не испортят игру.

Главное, чтобы не было драк, потому что между этими командами такое бывает. Если у «Спартака» будет баланс между атакой и защитой, то всё должно сложиться хорошо. А если продолжат играть так же, как с «Уралом», то будет трудно победить», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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