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Джикия: как Кварацхелия поднял интерес грузинских детишек к футболу — это круто

Джикия: как Кварацхелия поднял интерес грузинских детишек к футболу — это круто
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об успехах грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Мне просто очень приятно наблюдать за его успехами в «Наполи». По возможности смотрю матчи или хотя бы обзоры. Ни в коем случае не навязываюсь с общением, потому что прекрасно понимаю, что телефон у него постоянно разрывается. А то, как Хвича поднял интерес грузинских детишек к футболу и желание заниматься в школах, — это круто.

Ну, а то, что это классный игрок, было понятно ещё здесь — когда он играл в «Рубине». Куда он перешёл, кстати, из «Локомотива». Но это уже история. Не думаю, что Хвича жалеет.

Жалел больше всех Юрий Павлович Сёмин? А потому что он любит грузин в команде. Джанашия, Асатиани, Ашветия… Я это с детства помню. Ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов, когда Сёмин обыгрывал «Интер» со счетом 3:0. А потом и Кверквелия стал у него чемпионом. Грузин Сёмин видит… Меня во времена игры в «Амкаре» тоже видел, но тогда не получилось», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

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