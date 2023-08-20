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«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.

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