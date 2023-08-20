Бубнов оценил игру голкипера ЦСКА Торопа в матче с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре голкипера ЦСКА Владислава Торопа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Тороп у ЦСКА смотрелся довольно неплохо. Он не допустил серьёзных ошибок в таком важном для красно-синих дерби. Единственное, чего ему, возможно, пока не хватает, так это авторитета. Ему трудно управлять более опытными защитниками. Акинфеев увереннее дирижирует обороной», — приводит слова Бубнова Sportbox.

На шестой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 46-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё забил ответный мяч. Победу динамовцам принёс нападающий Фёдор Смолов, который реализовал пенальти на 83-й минуте.

19-летний Владислав Тороп провёл второй матч в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.