Массажист Кокорина: Саша превосходит Кварацхелию по футбольному интеллекту
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Массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Сергей Колесников высказался об игре россиянина.
«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло всё бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем.
Вспомните, как Саша пришёл в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришёл Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», — сказал Колесников в интервью Legalbet.
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