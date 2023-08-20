Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массажист Кокорина: Саша превосходит Кварацхелию по футбольному интеллекту

Массажист Кокорина: Саша превосходит Кварацхелию по футбольному интеллекту
Комментарии

Массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Сергей Колесников высказался об игре россиянина.

«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло всё бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем.

Вспомните, как Саша пришёл в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришёл Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», — сказал Колесников в интервью Legalbet.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023