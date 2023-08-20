Кержаков — о Саудовской Аравии: нет убеждения, что всё это надолго

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии и трансферной политике местных клубов.
«Если говорить про сам футбол, то я смотрел финал клубного Кубка арабских чемпионов «Аль Наср» — «Аль Хиляль» и мне игра понравилась. Но, если честно, нет твёрдого убеждения, что это всё очень надолго, а лига сможет конкурировать с ведущими европейскими чемпионатами. Думаю, этого не случится. Во всяком случае в ближайшие пять-шесть лет и даже 10, если, конечно, нынешняя интенсивность покупок продолжится. А для чего тогда всё это происходит — я не знаю.
Были ли проводы Малкома в «Аль-Хиляль»? Как таковых — нет. Но Малком записал видеообращение к команде. Хотелось, конечно, чтобы на прощание парень проставился, но, может, просто времени не хватило (улыбается)», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
- 20 августа 2023
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