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Агент колумбийца Морелоса сообщил об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака»

Агент колумбийца Морелоса сообщил об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака»
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Футбольный агент Мартин Каманьо, представляющий интересы колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, прокомментировал возможный переход игрока в российский клуб.

«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — сказал Каманьо в интервью Sport24.

27-летний Морелос покинул шотландский «Рейнджерс» в июне после истечения контракта. С тех пор колумбиец пребывает в статусе свободного агента. Альфредо провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола. На его счету 11 матчей за национальную команду Колумбии.

Морелос начинал профессиональную карьеру в колумбийском «Индепендьенте Медельин». Он также выступал за ХИК из Финляндии.

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