Агент колумбийца Морелоса сообщил об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака»
Поделиться
Футбольный агент Мартин Каманьо, представляющий интересы колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, прокомментировал возможный переход игрока в российский клуб.
«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — сказал Каманьо в интервью Sport24.
27-летний Морелос покинул шотландский «Рейнджерс» в июне после истечения контракта. С тех пор колумбиец пребывает в статусе свободного агента. Альфредо провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола. На его счету 11 матчей за национальную команду Колумбии.
Морелос начинал профессиональную карьеру в колумбийском «Индепендьенте Медельин». Он также выступал за ХИК из Финляндии.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
14:44
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:24
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
Партнерский контент