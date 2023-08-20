Маричал — об отсутствии еврокубков: у меня нет проблем с мотивацией
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричал заявил, что отсутствие еврокубков не является для него проблемой.
«У меня нет никаких проблем с отсутствием мотивации. У нас очень интенсивные и интересные тренировки, много матчей в чемпионате и Кубке России. Я никогда не играл в еврокубках, поэтому это не является проблемой (смеётся)», — приводит слова Маричала издание «Евро-Футбол.Ру».
К «Динамо» Маричал присоединился прошлым летом, перейдя из «Насьоналя». 22-летний футболист является воспитанником этого уругвайского клуба. В прошлом сезоне он отыграл 14 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/2024 уругваец провёл четыре игры и заработал жёлтую карточку.
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