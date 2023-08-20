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В ЦСКА ожидают возвращения на поле Акинфеева в матче с «Оренбургом»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что возвращение в строй голкипера Игоря Акинфеева ожидается к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Надеемся, что Акинфеев будет готов сыграть в следующем матче ЦСКА», — приводит слова Безуглова издание Sport24.

37-летний российский вратарь пропустил две предыдущие игры РПЛ с «Сочи» (3:1) и «Динамо» (1:2) по медицинским показаниям. Игра «Оренбург» — ЦСКА пройдёт 25 августа и начнётся в 17:30 мск. Армейцы набрали девять очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Оренбург» расположился на 15-й строчке, имея в своём активе одно набранное очко.

В первых трёх играх РПЛ сезона-2023/2024 Акинфеев пропустил пять мячей, один раз голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.