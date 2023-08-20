«Лилль» обыграл «Нант» в Лиге 1, забив второй мяч в меньшинстве
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Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Нант». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Гайустом. «Лилль» одержал победу со счётом 2:0.
На 66-й минуте отличился нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. На 79-й минуте был удалён бразильский защитник хозяев Алешандро. Победную точку на 90+4-й минуте поставил форвард Адам Уна.
В 1-м туре Лиги 1 «Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), а «Нант» проиграл «Тулузе» (1:2).
«Лилль» завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 67 очков после 38 матчей. «Нант» финишировал на 16-й строчке, заработав 36 очков. Чемпионом Франции стал «ПСЖ» (85).
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