Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сальма Паральюэло — лучший молодой игрок женского ЧМ-2023

Сальма Паральюэло — лучший молодой игрок женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитница сборной Испании Сальма Паральюэло признана лучшим молодым игроком прошедшего женского чемпионата мира по футболу — 2023.

Национальная команда Испании выиграла чемпионат мира, одолев в финале сборную Англии благодаря голу защитницы Ольги Кармоны в середине первого тайма. Таким образом, Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Ранее это удалось сделать Германии.

19-летняя футболистка испанок Сальма Паральюэло провела на турнире семь матчей, из которых пять — с первых минут, и забила два мяча — в ворота Нидерландов на стадии 1/4 финала и Швеции в полуфинале. Отметим, что на клубном уровне Паральюэло представляет «Барселону», в составе которой 19-летняя футболистка в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании.

Материалы по теме
Женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале Англию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023