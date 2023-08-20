Сальма Паральюэло — лучший молодой игрок женского ЧМ-2023

Полузащитница сборной Испании Сальма Паральюэло признана лучшим молодым игроком прошедшего женского чемпионата мира по футболу — 2023.
Национальная команда Испании выиграла чемпионат мира, одолев в финале сборную Англии благодаря голу защитницы Ольги Кармоны в середине первого тайма. Таким образом, Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Ранее это удалось сделать Германии.
19-летняя футболистка испанок Сальма Паральюэло провела на турнире семь матчей, из которых пять — с первых минут, и забила два мяча — в ворота Нидерландов на стадии 1/4 финала и Швеции в полуфинале. Отметим, что на клубном уровне Паральюэло представляет «Барселону», в составе которой 19-летняя футболистка в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании.
- 20 августа 2023
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