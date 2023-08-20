Тихонов не верит в «Ахмат» в домашнем матче с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Оренбургом».
«Ахмат» неудачно начал сезон, проиграл в прошлом туре «Пари НН», и это привело к отставке главного тренера. Пока ещё клуб не определился с новым наставником, поэтому, возможно, будет играть с исполняющим обязанности. Это всегда лотерея – перемены могут подстегнуть команду, а могут, наоборот, обернуться падением морального духа. У «Оренбурга» пока не было побед в этом розыгрыше чемпионата, поэтому им представляется отличный шанс воспользоваться эмоциональной нестабильностью соперника и наконец взять три очка. Хотя в гостях это будет непросто, но потенциал у команды есть. Думаю, гости здесь ближе к победе», – приводит слова Тихонова Metaratings.
«Ахмат» сыграет с «Оренбургом» сегодня, 20 августа. Начало игры — в 20:00 мск.
- 20 августа 2023
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