Бальбуэна считает, что Тюкавин способен уехать в Европу вслед за Захаряном

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна полагает, что футболист бело-голубых Константин Тюкавин может последовать примеру Арсена Захаряна и уехать в один из европейских чемпионатов.
«Считаю, что есть ещё российские игроки, которые могут уехать в Европу. Много молодых футболистов, которым ещё предстоит вырасти. Например, Тюкавин, который всегда стремится учиться. Но я надеюсь, что мы не будем в проигрыше, потому что всегда сложно, когда уходят сильные игроки. Я надеюсь, что «Динамо» сможет сохранить или купить кого-то, чтобы продолжить борьбу в турнирах», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.
21-летний Тюкавин — воспитанник академии московского «Динамо». За первую команду бело-голубых Константин дебютировал 1 ноября 2020 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». В прошлом сезоне российский нападающий провёл 28 матчей за «Динамо» в рамках внутреннего первенства, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
- 20 августа 2023
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