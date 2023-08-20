Эксперт: Гюнеш рассматривает Зайнутдинова как универсального игрока — Бактиёр может всё

Футбольный эксперт Эльвин Керимов высказался насчёт перехода полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».
«Вопрос позиции Зайнутдинова на поле в «Бешикташе» открыт. У команды есть кадровые проблемы. Предполагаю, что Шенол Гюнеш рассматривает его как универсального футболиста. Ему нужен игрок, который на данном этапе будет закрывать несколько позиций: слева в атаке, под нападением, в защите. Везде есть конкуренция: в атаке есть один из лидеров Дженк Тосун, в полузащите сейчас есть Окслейд-Чемберлен, хотят подписать Талиску, слева в защите есть очень сильный Масуаку. Со всеми нужно конкурировать. Но преимущество Зайнутдинова в том, что он комплексно силён — он может всё. В команде, которая имеет кадровые проблемы, он очень нужен. Несколько раз на пресс-конференциях Гюнеш говорил о необходимости в универсальных игроках — это бонус Бактиёра.
Сумма трансфера в € 4,5 млн — хорошая сделка и для ЦСКА, и для «Бешикташа». Турецкий клуб сильно запаздывает по трансферам, их состав намного слабее конкурентов — «Галатасарая» и «Фенербахче». Им нужно как-то это компенсировать. Тем более чемпионат уже стартовал, впереди важнейшие матчи с киевским «Динамо» в Лиге конференций. Им срочно нужен был игрок, потому что сейчас у них вообще нет глубины состава. Это хорошая сделка для всех. Думаю, что ЦСКА не хотел его отдавать, но если игрок хочет сам, то почему бы и нет?» — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 20 августа 2023
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