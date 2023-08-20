«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Карапузов, Майга, Трошечкин, Севикян, Сулейманов.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Факел» (0) находится на последней, 16-й строчке. Лидирует «Краснодар» (13).
- 20 августа 2023
-
17:39
-
17:27
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
17:07
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
16:05
-
16:02
-
16:02
-
15:57
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:32
-
15:30
-
15:15