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«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ
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В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Карапузов, Майга, Трошечкин, Севикян, Сулейманов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Факел» (0) находится на последней, 16-й строчке. Лидирует «Краснодар» (13).

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