Маричал — об интересе «Эспаньола»: да, были предложения от других клубов

Защитник «Динамо» Николас Маричал подтвердил, что мог перейти не в московский клуб, а в другую команду.

«Да, были предложения из других клубов, но я бы не хотел комментировать детали. Выбрал «Динамо», потому что это было самое серьёзное предложение из всех, «Динамо» — сильный клуб с амбициями, с богатой историей», — приводит слова Маричала издание «Евро-Футбол.Ру».

К «Динамо» Маричал присоединился прошлым летом из «Насьоналя». 22-летний футболист является воспитанником этого уругвайского клуба. В прошлом сезоне он отыграл 14 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/2024 уругваец провёл четыре игры и заработал жёлтую карточку.