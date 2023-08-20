Маричал — об интересе «Эспаньола»: да, были предложения от других клубов
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Защитник «Динамо» Николас Маричал подтвердил, что мог перейти не в московский клуб, а в другую команду.
«Да, были предложения из других клубов, но я бы не хотел комментировать детали. Выбрал «Динамо», потому что это было самое серьёзное предложение из всех, «Динамо» — сильный клуб с амбициями, с богатой историей», — приводит слова Маричала издание «Евро-Футбол.Ру».
К «Динамо» Маричал присоединился прошлым летом из «Насьоналя». 22-летний футболист является воспитанником этого уругвайского клуба. В прошлом сезоне он отыграл 14 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/2024 уругваец провёл четыре игры и заработал жёлтую карточку.
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