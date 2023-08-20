Алдонин: у «Балтики» получился очень сложный старт, но команда способна на большее

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил старт сезона для «Балтики», которую возглавляет его бывший одноклубник Сергей Игнашевич.
«У «Балтики» очень сложный старт получился, много выездных матчей. В Кубке ситуация предпочтительнее, чем в чемпионате. Безусловно, команде нужно прибавлять. Мне понравилось, как они играли со «Спартаком», очень активно и высоко прессинговали, но в обороне допускали какие-то ошибки. Не сказать, что старт неудовлетворительный, но они способны на большее. Им нужно брать очки регулярно. Задача на чемпионат – быть в середине таблицы, а там как получится», – приводит слова Алдонина Metaratings.
В первых пяти турах Российской Премьер-Лиги «Балтика» одержала одну победу (над «Факелом») и потерпела четыре поражения (от «Урала», «Динамо», «Спартака» и «Сочи»).
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