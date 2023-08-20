Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: у «Балтики» получился очень сложный старт, но команда способна на большее

Алдонин: у «Балтики» получился очень сложный старт, но команда способна на большее
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил старт сезона для «Балтики», которую возглавляет его бывший одноклубник Сергей Игнашевич.

«У «Балтики» очень сложный старт получился, много выездных матчей. В Кубке ситуация предпочтительнее, чем в чемпионате. Безусловно, команде нужно прибавлять. Мне понравилось, как они играли со «Спартаком», очень активно и высоко прессинговали, но в обороне допускали какие-то ошибки. Не сказать, что старт неудовлетворительный, но они способны на большее. Им нужно брать очки регулярно. Задача на чемпионат – быть в середине таблицы, а там как получится», – приводит слова Алдонина Metaratings.

В первых пяти турах Российской Премьер-Лиги «Балтика» одержала одну победу (над «Факелом») и потерпела четыре поражения (от «Урала», «Динамо», «Спартака» и «Сочи»).

Материалы по теме
Игнашевич: «Балтика» выглядела легче «Урала» в обоих таймах, реализация хромает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023