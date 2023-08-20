Спортивный директор «Оренбурга»: Гюрлюк может гораздо больше

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк неплохо освоился в клубе.
«Эмирджан неплохо освоился в клубе, но парень молодой, он может гораздо больше. Будем работать. Языковой барьер? Всё в процессе, пытается и русские слова использовать, и английские», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».
19-летний вингер стал игроком «Оренбурга» этим летом. В матче с «Рубином» 30 июля он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Прежде Гюрлюк выступал за футбольный клуб «Алтынорду», в настоящее время представляющий Первую лигу Турции.
«Оренбург» в прошлом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Сейчас оренбуржцы располагаются на 15-й строчке, имея в своём активе одно набранное очко.
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