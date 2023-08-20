Нигматуллин: не скажешь, что «Зенит» сейчас команда прошлых лет. У «Спартака» есть шансы

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» начал сезон очень ярко, даже установил пару рекордов. Но не могу сказать однозначно, что «Спартак» крут в этом году и может составить конкуренцию. Потому что он слишком нестабилен, особенно в игре в обороне. Очень много «привозов». Шансы, безусловно, есть у красно-белых. Не скажешь, что «Зенит» сейчас команда прошлых лет — потеряли лидеров, прежде всего Малкома, который играл заметную роль. «Зенит» не так доминирует на поле, как раньше. У «Спартака» есть шансы. Я бы сказал, что шансы 50 на 50, а это уже много для «Спартака», потому что раньше доминировал «Зенит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.