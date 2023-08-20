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Защитник «Динамо» Маричал: Россия больше хоккейная страна, но и футбол здесь любят

Защитник «Динамо» Маричал: Россия больше хоккейная страна, но и футбол здесь любят
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Футболист московского «Динамо» Николас Маричал считает, что хоккей в России более популярен, чем футбол.

«Лучшая команда мира на данный момент? «Манчестер Сити». Уругвай — футбольная страна? Да, футбольная. А Россия? Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят», — приводит слова Маричала издание «Евро-Футбол.Ру».

К «Динамо» Маричал присоединился прошлым летом из «Насьоналя». 22-летний футболист является воспитанником этого клуба. В составе «Насьоналя» Николас стал обладателем Суперкубка Уругвая. В прошлом сезоне он отыграл 14 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/2024 уругваец провёл четыре игры и заработал жёлтую карточку.

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