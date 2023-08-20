Защитник «Динамо» Маричал: Россия больше хоккейная страна, но и футбол здесь любят
Поделиться
Футболист московского «Динамо» Николас Маричал считает, что хоккей в России более популярен, чем футбол.
«Лучшая команда мира на данный момент? «Манчестер Сити». Уругвай — футбольная страна? Да, футбольная. А Россия? Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят», — приводит слова Маричала издание «Евро-Футбол.Ру».
К «Динамо» Маричал присоединился прошлым летом из «Насьоналя». 22-летний футболист является воспитанником этого клуба. В составе «Насьоналя» Николас стал обладателем Суперкубка Уругвая. В прошлом сезоне он отыграл 14 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/2024 уругваец провёл четыре игры и заработал жёлтую карточку.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
17:39
-
17:27
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
17:07
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
16:05
-
16:02
-
16:02
-
15:57
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:32
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент