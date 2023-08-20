Бальбуэна: надеюсь, что Карраскаль и другие игроки смогут присоединиться к «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в состав бело-голубых.

«На самом деле мы надеемся, что некоторые игроки смогут присоединиться к нам, так как у нас есть футболисты, которые ушли. Это нормально, что мы хотим усилиться. Для такого важного турнира у нас должно быть как можно больше футболистов.

Это касается и Карраскаля, и других игроков, которые мечтают о возможности приехать. Я надеюсь, что они смогут присоединиться к клубу», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» заплатит € 7 млн за переход 25-летнего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля именно в такую сумму.

Колумбиец отсутствовал в заявке армейцев на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1.