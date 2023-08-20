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Ловчев прокомментировал волевую победу «Динамо» в матче с ЦСКА

Ловчев прокомментировал волевую победу «Динамо» в матче с ЦСКА
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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал волевую победу московского «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, игра закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Видна разница в работе Лички и Йокановича. Мы видели, во что превратилось «Динамо» за короткий период Йокановича — команда, по сути, доигрывала прошлый сезон. Сейчас видно, что за короткое межсезонье Личка подтянул физподготовку, поменял игру в целом — появились агрессия, стремление доигрывать до конца. Очень повзрослел Тюкавин, который стал играть гораздо более серьёзную роль. Он теперь один из лидеров команды, всё время нацелен на гол.

По Заболотному, который и забил, и потом сделал пенальти в свои ворота. К сожалению, вот так и будет. Антон старается, он всегда отдаётся игре, но такие моменты будут постоянно в силу ограниченности мастерства», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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