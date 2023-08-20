Футболистки «Зенита» разгромили «Динамо» в матче 17-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 20 августа, состоялся матч 17-го тура женской Суперлиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили с разгромным счётом — 5:0.
На девятой минуте встречи полузащитница «Зенита» Лина Якупова открыла счёт в матче. На 21-й минуте футболистки команды из Санкт-Петербурга заработали право пробить 11-метровый удар. К «точке» подошла нападающая из Португалии Ана Диаш и уверенно реализовала удар. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.
Во втором тайме Ана Диаш забила свой второй мяч в этой встрече, а спустя 13 минут уже Лина Якупова оформила дубль. Финальный счёт в матче установила 20-летняя полузащитница «Зенита» Елизавета Лазарева.
После 17 сыгранных матчей в Суперлиге петербурженки набрали 47 очков и расположились на второй строчке в таблице. «Динамо» с 29 очками занимает пятую позицию.
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