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Футболистки «Зенита» разгромили «Динамо» в матче 17-го тура женской Суперлиги

Футболистки «Зенита» разгромили «Динамо» в матче 17-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 20 августа, состоялся матч 17-го тура женской Суперлиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили с разгромным счётом — 5:0.

На девятой минуте встречи полузащитница «Зенита» Лина Якупова открыла счёт в матче. На 21-й минуте футболистки команды из Санкт-Петербурга заработали право пробить 11-метровый удар. К «точке» подошла нападающая из Португалии Ана Диаш и уверенно реализовала удар. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.

Во втором тайме Ана Диаш забила свой второй мяч в этой встрече, а спустя 13 минут уже Лина Якупова оформила дубль. Финальный счёт в матче установила 20-летняя полузащитница «Зенита» Елизавета Лазарева.

После 17 сыгранных матчей в Суперлиге петербурженки набрали 47 очков и расположились на второй строчке в таблице. «Динамо» с 29 очками занимает пятую позицию.

Россия - Суперлига (ж) . 17-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
0 : 5
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Якупова – 9'     0:2 Диаш – 21'     0:3 Диаш – 53'     0:4 Якупова – 66'     0:5 Лазарева – 77'    
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