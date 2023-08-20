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«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло Муани

«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло Муани
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Франкфуртский «Айнтрахт» отклонил первое предложение французского «ПСЖ» по переходу форварда Рандаля Коло Муани, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, предложение парижан составляло € 65 млн с учётом бонусов. Французский форвард уже согласовал пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен».

Стоит отметить, что Коло Муани попал в заявку своего клуба на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом». Встреча состоится 20 августа.

24-летний Рандаль Коло Муани связан контрактом с «Айнтрахтом» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 80 млн. В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 17 голевых передач в 46 матчах.

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