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«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00

«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина (Дмитров) прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» в четырёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, потерпев три поражения. Соответственно, в активе клуба три очка. У «Оренбурга» три поражения и одна ничья. Подопечные Иржи Ярошика набрали одно очко и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Последняя встреча команд в РПЛ, состоявшаяся 4 марта, завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.

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