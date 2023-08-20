«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина (Дмитров) прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» в четырёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, потерпев три поражения. Соответственно, в активе клуба три очка. У «Оренбурга» три поражения и одна ничья. Подопечные Иржи Ярошика набрали одно очко и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Последняя встреча команд в РПЛ, состоявшаяся 4 марта, завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.