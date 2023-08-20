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«Факел» — «Пари НН»: игрок гостей Александров заработал удаление

«Факел» — «Пари НН»: игрок гостей Александров заработал удаление
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В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Марков – 75'    
Удаления: нет / Александров – 55'

В течение трёх минут второго тайма (52-я и 55-я минуты) игрок «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров получил две жёлтые карточки и досрочно покинул поле, оставив товарищей в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-м месте с четырьмя очками.

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