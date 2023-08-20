«Факел» — «Пари НН»: игрок гостей Александров заработал удаление

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

В течение трёх минут второго тайма (52-я и 55-я минуты) игрок «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров получил две жёлтые карточки и досрочно покинул поле, оставив товарищей в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-м месте с четырьмя очками.