«Астон Вилла» разгромила «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 4:0.

На 18-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгини. В середине первого тайма пенальти реализовал бразильский хавбек хозяев Дуглас Луис. После перерыва развил успех «вилланов» Леон Бэйли (51-я минута), а на 75-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран подвёл итог матчу.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» в гостях крупно проиграла «Ньюкаслу» (1:5), а «Эвертон» с минимальным счётом уступил дома «Фулхэму» (0:1).

«Астон Вилла» завершила прошлый сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 61 очко после 38 матчей. «Эвертон» финишировал на 17-й строчке, заработав 36 очков. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).