Берлинский «Унион» разгромил «Майнц» в матче 1-го тура Бундеслиги

Сегодня, 20 августа, состоялся матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между берлинским «Унионом» и «Майнцем». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

Чтобы забить первый гол в матче, футболистам берлинского «Униона» потребовалось меньше минуты. 32-летний форвард Кевин Бехренс отправил мяч в сетку ворот «Майнца». Уже на девятой минуте счёт стал 2:0. Дубль у Бехренса. Хозяева лидировали в матче с комфортным отрывом, пока на 62-й минуте судья не поставил пенальти в пользу «Майнца». Французский форвард Людовик Ажорк не реализовал 11-метровый удар, но уже через две минуты защитник Антони Каси отыграл один мяч. На 70-й минуте матча всё тот же Берхенс оформил хет-трик. Окончательный результат на 90+6-й минуте установил серб Милош Пантович.

Благодаря крупной победе «Унион» расположился на третьем месте в таблице, а «Майнц» занял 16-ю строчку.