Мостовой: респект Кузяеву за то, что уехал во Францию. Далер из клубники уехал в огород

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол полузащитника Далера Кузяева за французский «Гавр».
«В том и дело, что при этом «Гавр» проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил. Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.
Ещё пара таких голов и Кузяев пойдёт на повышение? Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего. Не тянет по уровню большие клубы? У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику — 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть. Ему 30 лет, респект Далеру за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будет биться за то, чтобы не вылететь», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, российский полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с французским клубом «Гавр» в середине июля. Ранее 30-летний футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».
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