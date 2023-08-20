В «Спартаке» сообщили, что игру с «Зенитом» посетят 35 тысяч человек
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, сколько болельщиков ожидается на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
«На стадионе будет около 35 тысяч болельщиков. Что касается дождя, то это стихия, сильный дождь. Сейчас на трибунах всё хорошо», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед началом игры «Спартак» имеет в своём активе девять очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» идёт седьмым с семью набранными очками.
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