В «Спартаке» объяснили отсутствие Бальде, Маслова и Николсона в заявке на матч с «Зенитом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему в заявку команды на игру чемпионата России с «Зенитом» не попали нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон, а также защитник Павел Маслов.

«Маслов и Бальде — это обычная история. Заявка на игру ограничена. Что касается Николсона, то он набирает форму. Всему своё время», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.