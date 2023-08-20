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Потенциальный новичок «Спартака» Срджан Бабич приехал на игру с «Зенитом»

Потенциальный новичок «Спартака» Срджан Бабич приехал на игру с «Зенитом»
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Потенциальный новичок «Спартака» Срджан Бабич прибыл на «Открытие Банк Арену» перед матчем с «Зенитом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Ранее в СМИ сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.

Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

Встреча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед началом игры «Спартак» имеет в своём активе девять очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» идёт седьмым с семью набранными очками.

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