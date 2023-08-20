«Факел» — «Пари НН»: Марков вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.
На 75-й минуте вышедший на замену Евгений Марков открыл счёт в матче, пробив вратаря с близкого расстояния.
Ранее, в начале второго тайма гости остались в меньшинстве: защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров получил две жёлтые карточки в течение трёх минут и досрочно покинул поле.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Факел» (0) находится на последней, 16-й строчке. Лидирует «Краснодар» (13).
- 20 августа 2023
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